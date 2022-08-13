Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг отреагировал на слухи о желании Роналду покинуть команду

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг в преддверии матча 2-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом» прокомментировал слухи о желании нападающего команды Криштиану Роналду покинуть стан «красных дьяволов».



«Это лишь ваше предположение. Не то, что мне говорит сам Роналду. Я работаю с теми игроками, которые у нас есть, и мы планируем работать с ним в этом сезоне. Мы должны вписать его в команду, чтобы он был на правильном уровне физической готовности, чтобы он мог выполнять ту работу, которую мы от него ожидаем», – сказал Эрик тен Хаг на пресс-конференции.



Напомним, ранее будущее Криштиану Роналду связывали с рядом клубов, в том числе с «Реалом», «Атлетико», «Челси» и «Баварией». Несмотря на множество слухов, португалец до сих пор является футболистом «Манчестер Юнайтед». В прошлом сезоне 37-летний нападающий провёл в английской Премьер-лиге 30 матчей, в которых забил 18 голов и отдал три голевые передачи.

Криштиану Роналду спорит с Эриком тен Хагом во время матча «МЮ»