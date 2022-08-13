Источник: «Спартак» предложил € 7 млн за бразильца Рубенса из «Атлетико Минейро»
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Московский «Спартак» проявляет серьёзный интерес к 21-летнему фланговому полузащитнику бразильского «Атлетико Минейро» Рубенсу Диасу. Об этом сообщает 98 Esportes.
Как отмечает источник, красно-белые уже сделали первое предложение по бразильскому футболисту в размере € 7 млн. Примечательно, что в начале июля сообщалось об интересе к игроку со стороны другого московского клуба – «Динамо», представители которого даже летали в Бразилию для проведения переговоров.
В текущем сезоне Рубенс принял участие в 30 встречах за «Атлетико Минейро», забив один мяч и отдав одну результативную передачу. Его контракт с нынешним клубом рассчитан до 31 декабря 2023 года, а трансферная стоимость оценивается в € 2 млн, согласно данным Transfermarkt.
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