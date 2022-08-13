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«Акрон» подписал контракт с экс-игроком «Зенита»

«Акрон» подписал контракт с экс-игроком «Зенита»
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Центральный защитник Джамалдин Ходжаниязов вернулся в Россию спустя три года выступлений в Азербайджане. Он подписал контракт с «Акроном», о чём сообщил официальный сайт тольяттинского клуба.

Ходжаниязов родился в Туркмении, но футболом начал заниматься в Узбекистане – в школе ташкентского «Чиланзара». В 2009 году защитник прошёл отбор в тольяттинскую «Академию футбола имени Юрия Коноплёва», где получал футбольное образование на протяжении четырёх лет. В 2013 году Джамалдин стал игроком «Зенита» из Санкт-Петербурга, в составе которого дебютировал в РПЛ и в еврокубках.

Всего за первую команду «Зенита» Ходжаниязов провёл 4 матча. С 2015 по 2017 годы он играл за датский «Орхус», позже – за питерское «Динамо», «Балтику» и «Урал». В марте 2019-го стал игроком борисовского БАТЭ, а в августе того же года перешёл в «Сумгаит», чьим игроком и являлся до недавнего времени. В общей сложности за азербайджанцев Джамалдин провёл 72 матча и забил четыре гола.

Отметим, что в 2013 году Ходжаниязов стал победителем чемпионата Европы со сборной России U17, а в 2015 году – серебряным призёром Евро среди команд U19.

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