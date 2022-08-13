Источник: «Ахмат» проявляет интерес к экс-игроку ЦСКА Алану Дзагоеву
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32-летний российский полузащитник Алан Дзагоев, известный по выступлениям за московский ЦСКА, привлёк внимание грозненского «Ахмата», сообщает Metaratings.
Согласно информации источника, представители «Ахмата» уже связывались с агентами Дзагоева для обсуждения возможного перехода игрока. При этом отмечается, что услуги Алана активно предлагают клубам из Европы.
Напомним, контракт Алана Дзагоева с ЦСКА истёк ещё 1 июля этого года и с тех пор футболист находится на рынке свободных агентов. Игрок провёл за «армейцев» 397 матчей во всех турнирах, в которых отметился 77 забитыми мячами и 93 результативными передачами. За сборную России Алан отыграл в 59 встречах, забив девять голов и отдав девять ассистов.
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