Источник: «Ахмат» проявляет интерес к экс-игроку ЦСКА Алану Дзагоеву

32-летний российский полузащитник Алан Дзагоев, известный по выступлениям за московский ЦСКА, привлёк внимание грозненского «Ахмата», сообщает Metaratings.

Согласно информации источника, представители «Ахмата» уже связывались с агентами Дзагоева для обсуждения возможного перехода игрока. При этом отмечается, что услуги Алана активно предлагают клубам из Европы.

Напомним, контракт Алана Дзагоева с ЦСКА истёк ещё 1 июля этого года и с тех пор футболист находится на рынке свободных агентов. Игрок провёл за «армейцев» 397 матчей во всех турнирах, в которых отметился 77 забитыми мячами и 93 результативными передачами. За сборную России Алан отыграл в 59 встречах, забив девять голов и отдав девять ассистов.