Канунников: самая спонтанная покупка? Opel Insignia за 1,2 млн рублей

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Максим Канунников рассказал о своей самой необычной покупке в молодости.

«Самая спонтанная покупка? Тяжело вспомнить. Ну, вот просто, когда первую машину покупал – Opel Insignia была, приехал пацан 18-летний, зашёл в салон и стоит выбирает, смотрит машины. Менеджер на тебя смотрит со стороны и думает якобы, что он пришёл сюда? Я спросил цену – 1,2 млн рублей. И я ему говорю: «Беру!»

Он тогда офигел, типо, а как? Ну, сейчас вот за деньгами съезжу и наличкой привезу или по карте, не помню. На тот момент, кстати, я ни разу машину не водил. Тогда мы приехали с Андреем Зайцевым в салон – я ему сказал: «Садись за руль, повезёшь меня домой». Ну, мне страшно, я же не умею (смеётся). Он доехал половину, где-то остановился на набережной, и говорит: «Ну, теперь твоя очередь». Я и сел, а до этого я лишь один раз с инструктором покатался, потому что на следующий день мне нужно было в ГАИ сдавать экзамен», — сказал Канунников в интервью на YouTube-канале «СБГ Шоу».

Напомним, 31 июля у Канунникова истёк контракт с самарскими «Крыльями Советов». С тех пор 31-летний нападающий находится на рынке свободных агентов. Всего за карьеру он провёл 290 матчей, в которых забил 45 мячей и отдал 30 результативных передач.