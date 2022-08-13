Месси – лишь 3-й действующий обладатель «Золотого мяча», не номинированный на следующий
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35-летний аргентинский нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси отметился необычным статистическим достижением, не попав в номинанты на награду – «Золотой мяч» — 2023. Об этом сообщает Mister Chip в «Твиттере».
Как отмечает источник, Месси стал лишь третьим действующим обладателем «Золотого мяча», который не был номинирован на приз в следующем сезоне. Первым стал Марко ван Бастен в 1993 году, выигравший приз годом ранее, а затем это же статистическое достижение повторил Лука Модрич в 2019 году.
Напомним, прошлый сезон стал дебютным для Месси в составе «ПСЖ». За французский клуб он принял участие в 36 встречах всех турниров прошедшего сезона, в которых отметился 14 голами и 16 результативными передачами.
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