Агент Рубенса отреагировал на интерес к своему клиенту со стороны «Спартака»

Джованни Годой, представитель 21-летнего бразильского флангового полузащитника «Атлетико Минейро» Рубенса Диаса, высказался об интересе к своему клиенту со стороны московского «Спартака».

«Мне ничего неизвестно об интересе «Спартака» к моему клиенту», — цитирует Годоя «Евро-Футбол.Ру»

Ранее бразильские СМИ сообщили, что «Спартак» уже сделал первое предложение по бразильскому футболисту Рубенсу Диасу в размере € 7 млн. Интерес к игроку также ранее проявляло московское «Динамо».

В текущем сезоне Рубенс принял участие в 30 встречах за «Атлетико Минейро», забив один мяч и отдав одну результативную передачу. Его контракт с нынешним клубом рассчитан до 31 декабря 2023 года, а трансферная стоимость оценивается в € 2 млн, согласно данным Transfermarkt.