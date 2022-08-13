Агент Рубенса отреагировал на интерес к своему клиенту со стороны «Спартака»

Джованни Годой, представитель 21-летнего бразильского флангового полузащитника «Атлетико Минейро» Рубенса Диаса, высказался об интересе к своему клиенту со стороны московского «Спартака».
«Мне ничего неизвестно об интересе «Спартака» к моему клиенту», — цитирует Годоя «Евро-Футбол.Ру»
Ранее бразильские СМИ сообщили, что «Спартак» уже сделал первое предложение по бразильскому футболисту Рубенсу Диасу в размере € 7 млн. Интерес к игроку также ранее проявляло московское «Динамо».
В текущем сезоне Рубенс принял участие в 30 встречах за «Атлетико Минейро», забив один мяч и отдав одну результативную передачу. Его контракт с нынешним клубом рассчитан до 31 декабря 2023 года, а трансферная стоимость оценивается в € 2 млн, согласно данным Transfermarkt.
- 13 августа 2022
-
03:31
-
03:18
-
02:46
-
02:37
-
02:16
-
02:09
-
01:51
-
01:28
-
01:20
-
01:15
-
01:03
-
00:49
-
00:35
-
00:23
-
00:15
-
00:08
-
00:07
-
00:00
- 12 августа 2022
-
23:50
-
23:37
-
23:27
-
23:26
-
23:07
-
23:03
-
22:52
-
22:44
-
22:25
-
22:21
-
22:09
-
22:03
-
21:52
-
21:32
-
21:30
-
21:17
-
21:12