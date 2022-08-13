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«Урал» превзошёл «Факел» по числу ударов, но в створ попал только Бикфалви

«Урал» превзошёл «Факел» по числу ударов, но в створ попал только Бикфалви
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В стартовой игре пятого тура чемпионата России, которая состоялась в пятницу, 12 августа, воронежский «Факел» и екатеринбургский «Урал» не определили победителя – ничья 0:0. На официальном сайте РПЛ опубликованные статистические показатели матча.

«Урал», который после расставания с Игорем Шалимовым к туру готовил штаб во главе с исполняющим обязанности главного тренера Евгением Аверьяновым, превзошёл хозяев по общему числу ударов. Уральцы пробили по воротам 17 раз, в то время как игроки «Факела» – 16.

При этом в составе «Урала» удары наносили семь футболистов. Алексей Герасимов, Даниел Мишкич, Вячеслав Подберёзкин и Юрий Железнов пробили по разу, Андрей Егорычев – дважды, Рамазан Гаджимурадов – трижды. Никто из них не попал в створ ворот. А у лидера уральцев Эрика Бикфалви сразу восемь ударов по итогам матча и два попадания в рамку (25% точности).

У «Факела» лидером по ударам стал Максим Максимов (четыре попытки, одна – в створ). Ильнур Альшин и Олег Дмитриев угрожали воротам по три раза, Роман Акбашев и Георгий Гонгадзе – по два, Сергей Божин и Руслан Магаль – по одному.

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