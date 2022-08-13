«Барселона» сможет зарегистрировать Кунде при условии получения выручки на € 20 млн

Руководство «Барселоны» сможет зарегистрировать 23-летнего французского защитника Жюля Кунде только в случае получения дополнительной прибыли от исходящих трансферов, сообщает COPE.

Как отмечает источник, регистрация Кунде возможна только если сине-гранатовые смогут выручить не менее € 20 млн с продаж. «Барса» ещё не определилась со своими дальнейшими планами на рынке, чтобы иметь возможность это сделать, и поэтому Жюль Кунде на данный момент не будет зарегистрирован.

Накануне «Барселона» внесла в заявку на сезон Роберта Левандовского, Франка Кессье, Рафинью, Андреаса Кристенсена, Усмана Дембеле и Серхи Роберто.



Напомним, уже сегодня, в субботу, 13 августа, «Барселона» откроет сезон чемпионата Испании домашней встречей с «Райо Вальекано». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.