AS: Криштиану Роналду, вероятнее всего, останется в «МЮ». Его считают ключевым в проекте

37-летний португальский звёздный форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду с большой долей вероятности не сменит клубную прописку этим летом, сообщает испанское издание AS.

Криштиану Роналду несколько недель назад сообщил «Манчестер Юнайтед» о своём желании покинуть клуб. Португальская звезда попросила назначить такую цену, которая облегчила бы его уход. «Челси», «Бавария», «Барселона», «Атлетико» и «Наполи» — это те клубы, с которыми фамилия Роналду была связана за последние два месяца.

Тем не менее, «Юнайтед» считает Роналду ключевым элементом своего спортивного плана и ещё более важным в своей экономической структуре. К этому добавляется, что с течением времени интерес со стороны этих клубов угас по разным причинам, поэтому Криштиану останется в «Юнайтед», если не произойдёт неожиданного сюрприза на флажке трансферного окна.

Ранее стало известно, что представители «Манчестер Юнайтед» попытались включить Роналду в сделку по переходу полузащитника «Ювентуса» Адриена Рабьо.