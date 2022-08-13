Гасперини: если у Миранчука всё сложится в «Торино», ему будет правильнее остаться там

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини дал краткий комментарий об уходе из клуба на правах аренды 26-летнего российского полузащитника Алексея Миранчука, который перебрался в «Торино».

«Если у Миранчука всё сложится в «Торино», ему будет правильнее остаться там», — цитирует Гасперини BergamoNews.

Отметим, что арендное соглашение «Торино» с «Аталантой» по Миранчуку предусматривает возможную опцию выкупа игрока. Контракт Алексея с бергамасками рассчитан до 30 июня 2024 года, а трансферная стоимость оценивается в € 10 млн. В 56 матчах за команду во всех турнирах российский хавбек забил девять голов и отдал семь результативных передач.

Алексей Миранчук приехал на медосмотр перед переходом в «Торино».