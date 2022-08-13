Тен Хаг – о панике в «МЮ»: я бы беспокоился, если бы её не было. Команда не выигрывает

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг перед матчем с «Брентфордом» рассказал о реакции команды на поражение в первом туре АПЛ и об актуальных задачах.



«Не скажу, что это легко, но, на мой взгляд, «Манчестер Юнайтед» нацелен на трофей. Это должно быть стандартом, ожидаемым для всех. У нас просто не может быть целей ниже этой, потому что тогда мы не вернёмся туда, где мы обязаны быть. Была ли паника на этой неделе после поражения на старте АПЛ? Когда «МЮ» не показывает хорошее выступление и не выигрывает, это нормально. Я бы беспокоился, если бы не было паники. Потому что мы обязаны побеждать – это требование. И всё же, я бы сказал, что паника – не совсем правильное слово. Что-то похожее на «давайте, мы должны действовать», – приводит слова главного тренера официальный сайт «Манчестер Юнайтед».



Манкунианцы стартовали в новом розыгрыше АПЛ с домашнего поражения 1:2 от «Брайтон энд Хоув Альбион». Теперь их ждёт выездная игра с «Брентфордом», которая начнётся в субботу, 13 августа, в 19:30 мск.

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