«Манчестер Юнайтед» хочет подписать вратаря «Саутгемптона» на роль резервного голкипера

«Манчестер Юнайтед» интересуется вратарём «Саутгемптона» Алексом Маккарти. Об этом сообщает The Sun.

Основным голкипером «красных дьяволов» в сезоне-2022/23 останется испанец Давид де Хеа. В обойме манкунианцев также есть Том Хитон, однако наставник команды Эрик тен Хаг хочет, чтобы за спиной де Хеа находился более опытный сменщик.

Маккарти является одним из основных кандидатов на роль второго вратаря «красных дьяволов». Отмечается, что на текущий момент официальных предложений к «святым» не поступало.

В прошлом сезоне Маккарти провел 17 встреч в английской Премьер-лиге, в которых пропустил 27 голов. В 5 матчах Алекс сумел оставить ворота сухими. Его контракт с «Саутгемптоном» действует до лета 2025 года.