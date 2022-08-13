Cупруга Малиновского отреагировала на информацию о его вероятном уходе из «Аталанты»

Роксана Малиновская, жена хавбека «Аталанты» Руслана Малиновского, прокомментировала слухи о потенциальной смене команды её мужем.

Ранее в СМИ появилась информация, что представители клубов АПЛ и Серии А контактируют с агентами полузащитника. Одним из кандидатов на 29-летнего украинского игрока является «Ноттингем Форест».

«Ребята, ваши сообщения разбивают мне сердце. Для нас это так же неожиданно, как и для вас. Но ничего еще не решено, и от нас ничего не зависит. Пожалуйста, потерпите. Я не могу молчать, потому что вы волнуетесь, а я не хочу этого.

Вы должны знать одно — я никогда не оставлю вас. Бергамо — наш дом. Однако жизнь в футболе слишком сложна. Никогда не знаешь, чего ожидать», — написала Роксана Малиновская в одной из соцсетей.

В минувшем сезоне Малиновский сыграл за «Аталанту» 41 матч во всех соревнованиях, забил 10 голов и отдал 7 ассистов.