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Полузащитник «ПСЖ» Эррера выразил готовность перейти в «Атлетик»

Полузащитник «ПСЖ» Эррера выразил готовность перейти в «Атлетик»
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Хавбек «ПСЖ» Андер Эррера готов стать футболистом «Атлетика» из Бильбао, перейдя в испанский клуб на правах свободного агента. Об этом сообщает L'Équipe.

Действующее соглашение игрока с парижанами рассчитан до 30 июня 2024 года. На данный момент стороны ведут переговорный процесс о расторжении соглашения. «ПСЖ» будет обязан выплатить 32-летнему футболисту оклад, как минимум, за один год из двух, оставшихся по контракту. Ежемесячная зарплата Андера составляет € 650 тыс.

Ранее СМИ сообщили, что действующий чемпион Франции намеревается перевести несколько игроков состава в глубокий резерв. В число этих игроков входит также и Эррера.

В минувшем сезоне испанец сыграл за команду из Парижа 28 поединков во всех турнирах, отметившись 4 забитыми мячами и 2 ассистами.

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Источник: «ПСЖ» переведёт нескольких игроков состава в резерв
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