«Интер» может подписать Аканджи из дортмундской «Боруссии» следующим летом

Защитник дортмундской «Боруссии» Мануэль Аканджи может продолжить карьеру в Серии А, сообщает журналист Николо Скира.



Как отмечает источник, одним из претендентов на игрока является «Интер». При этом миланский клуб может подписать швейцарца в качестве свободного агента в 2023 году, когда у футболиста истечёт контракт с «Боруссией».



В сезоне-2022/23 27-летний Аканджи сыграл за «шмелей» 36 поединков во всех турнирах и отметился одним точным ударом. Известный портал Transfermarkt оценивает стоимость Мануэля в 30 млн евро.



Текущий договор футболиста с дортмундцами рассчитан до лета 2023 года. Ранее к игроку проявляли активный интерес команды из Примеры и английской Премьер-лиги.

Аканджи также выступал в составе своей национальной сборной на Евро-2020.