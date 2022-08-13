«Интер» может подписать Аканджи из дортмундской «Боруссии» следующим летом

Защитник дортмундской «Боруссии» Мануэль Аканджи может продолжить карьеру в Серии А, сообщает журналист Николо Скира.
Как отмечает источник, одним из претендентов на игрока является «Интер». При этом миланский клуб может подписать швейцарца в качестве свободного агента в 2023 году, когда у футболиста истечёт контракт с «Боруссией».
В сезоне-2022/23 27-летний Аканджи сыграл за «шмелей» 36 поединков во всех турнирах и отметился одним точным ударом. Известный портал Transfermarkt оценивает стоимость Мануэля в 30 млн евро.
Текущий договор футболиста с дортмундцами рассчитан до лета 2023 года. Ранее к игроку проявляли активный интерес команды из Примеры и английской Премьер-лиги.
Аканджи также выступал в составе своей национальной сборной на Евро-2020.
- 13 августа 2022
-
09:30
-
09:20
-
09:18
-
09:10
-
09:00
-
09:00
-
08:50
-
08:42
-
08:27
-
08:13
-
08:06
-
07:48
-
07:23
-
07:14
-
06:53
-
06:14
-
06:10
-
05:57
-
05:28
-
05:27
-
05:19
-
05:04
-
04:57
-
04:47
-
04:23
-
04:11
-
03:52
-
03:46
-
03:31
-
03:18
-
02:46
-
02:37
-
02:16
-
02:09
-
01:51