Аспиликуэта: я с первого дня оставался преданным «Челси»

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта рассказал о периоде, когда его будущее в клубе было неопределено.

«Я всегда оставался преданным клубу с самого первого дня. Это мой дом, и я никогда не принимал эгоистичного решения уехать.

После клубного чемпионата мира я поделился своими чувствами об уходе, причиной этого никогда не были срок контракта или зарплата. Я выразил свои чувства, а затем всё изменилось.



Я справился с ситуацией по-своему. У нас с новыми владельцами были честные разговоры, и я действительно горжусь тем, что являюсь капитаном «Челси». С нетерпением жду следующих лет карьеры. Я решил, что лучше всего чтобы всё оставалось так, как есть сейчас», — приводит слова Аспиликуэты Daily Mail.

Напомним, Аспиликуэта выступает за «Челси» с 2012 года.

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