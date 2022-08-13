Аспиликуэта: я с первого дня оставался преданным «Челси»

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта рассказал о периоде, когда его будущее в клубе было неопределено.
«Я всегда оставался преданным клубу с самого первого дня. Это мой дом, и я никогда не принимал эгоистичного решения уехать.
После клубного чемпионата мира я поделился своими чувствами об уходе, причиной этого никогда не были срок контракта или зарплата. Я выразил свои чувства, а затем всё изменилось.
Я справился с ситуацией по-своему. У нас с новыми владельцами были честные разговоры, и я действительно горжусь тем, что являюсь капитаном «Челси». С нетерпением жду следующих лет карьеры. Я решил, что лучше всего чтобы всё оставалось так, как есть сейчас», — приводит слова Аспиликуэты Daily Mail.
Напомним, Аспиликуэта выступает за «Челси» с 2012 года.
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