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Президент «Урала» Иванов оценил дебют Аверьянова на посту главного тренера

Президент «Урала» Иванов оценил дебют Аверьянова на посту главного тренера
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Президент «Урала» Григорий Иванов выразил мнение о дебюте Евгения Аверьянова на посту главного тренера команды из Екатеринбурга.

«Ошибки у команды были. Но тренерские установки на игру выполнили. Сыграли строго в обороне, не пропустили. Да, было несколько ошибок. Думаю, что и он рассчитывал на другой результат», – сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Отметим, в прошедшем матче команда из Екатеринбурга набрала свои первые очки в сезоне (1), они всё ещё остаются на 16-м месте чемпионата. Это была первая игра «Урала» после отставки главного тренера Игоря Шалимова. В следующем туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ) команда встретится с «Пари Нижний Новгород». Матч состоится 20 августа, стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00 мск.

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