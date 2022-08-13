Конте заявил, что у Лукаку есть потенциал заиграть в АПЛ

Наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте высказал мнение о перспективах форварда Ромелу Лукаку в АПЛ.
Напомним, что летом 2022 года «Челси», который владеет правами на контракт бельгийского игрока, принял решение отдать его в аренду «Интеру». В 2021 году синие купили Лукаку у «нерадзурри» за € 113 млн.
«Ромелу на протяжении двух лет в Милане был королём. Болельщики дали ему много страсти, а я думаю, что он тот парень, которому это нужно. По этой причине, я полагаю, он хотел вернуться в «Интер», но, безусловно, эта сделка была хорошей для «Челси».
Мы говорим о футболисте, который перешёл в «Челси» и сейчас находится в аренде у «Интера» на сезон, но у него есть потенциал заиграть в английской Премьер-лиге. Я очень хорошо помню, когда он начал очень здорово выступать в прошлом сезоне, и все СМИ писали, что Лукаку действительно силён. Могут случиться разные вещи, которые пошатнут уверенность.
Я точно знаю, что он разочарован, потому что хотел снова показать себя в Англии. Но у него есть время. Теперь ему нужно играть за большую команду в Италии, попробовать снова обрести уверенность в себе, но мы говорим о действительно значимом и хорошем нападающем», — приводит слова Конте Sky Sports.
Под руководством итальянского специалиста Лукаку играл в «Интере» с 2019 по 2021 год.
- 13 августа 2022
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