Президент «Урала»: все восемь жёлтых нашей команды по делу. Нас это не красит

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал большое количество полученных командой жёлтых карточек в игре против «Факела».
«Это ошибки. Некоторые карточки просто нельзя было получать. Например, карточка Бивеева. Он очень хороший футболист. Но на таком поле не смог принять мяч, воткнулся и получил карточку.
У меня к судейству вообще претензий нет. Все карточки были по делу. Например, карточка Гаджимурадова — проиграл борьбу, упустил мяч. Зачем хватать футболиста? Судья всё видит. Никакой опасности не было. Зачем хватать за майку футболиста другой команды и получать карточку? Был немного переизбыток эмоций. Так получилось.
Конечно, это не красит нас. «Урал» не грубая команда. Где-то не успел, где-то ногу не поставил — пришлось нарушать. Некоторые карточки просто глупые. Если бы нас всегда так судили, как Безбородов, то тогда бы было всё замечательно», – сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 13 августа 2022
-
09:30
-
09:20
-
09:18
-
09:10
-
09:00
-
09:00
-
08:50
-
08:42
-
08:27
-
08:13
-
08:06
-
07:48
-
07:23
-
07:14
-
06:53
-
06:14
-
06:10
-
05:57
-
05:28
-
05:27
-
05:19
-
05:04
-
04:57
-
04:47
-
04:23
-
04:11
-
03:52
-
03:46
-
03:31
-
03:18
-
02:46
-
02:37
-
02:16
-
02:09
-
01:51