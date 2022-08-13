Президент «Урала»: все восемь жёлтых нашей команды по делу. Нас это не красит

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал большое количество полученных командой жёлтых карточек в игре против «Факела».



«Это ошибки. Некоторые карточки просто нельзя было получать. Например, карточка Бивеева. Он очень хороший футболист. Но на таком поле не смог принять мяч, воткнулся и получил карточку.



У меня к судейству вообще претензий нет. Все карточки были по делу. Например, карточка Гаджимурадова — проиграл борьбу, упустил мяч. Зачем хватать футболиста? Судья всё видит. Никакой опасности не было. Зачем хватать за майку футболиста другой команды и получать карточку? Был немного переизбыток эмоций. Так получилось.



Конечно, это не красит нас. «Урал» не грубая команда. Где-то не успел, где-то ногу не поставил — пришлось нарушать. Некоторые карточки просто глупые. Если бы нас всегда так судили, как Безбородов, то тогда бы было всё замечательно», – сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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