Итальянский «Торино» согласовал личные условия с защитником «Аякса» Перром Схюрсом. Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях.
По сведениям источника, в данный момент продолжаются переговоры между клубами. Руководства команд могут согласовать трансфер нидерландского защитника за сумму около € 9 млн. Сам игрок также желает перейти в стан «быков». Напомним, ранее к «Торино» на правах аренды присоединился российский полузащитник Алексей Миранчук, перешедший из «Аталанты».
В прошлом сезоне Перр Схюрс провёл 22 матча в нидерландской Высшей лиге. На его счету одна голевая передача. Порта Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в размере € 7 млн.
Алексей Миранчук приехал на медосмотр перед переходом в «Торино»
- 13 августа 2022
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