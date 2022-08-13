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«Торино» согласовал личные условия с защитником «Аякса» Перром Схюрсом

«Торино» согласовал личные условия с защитником «Аякса» Перром Схюрсом
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Итальянский «Торино» согласовал личные условия с защитником «Аякса» Перром Схюрсом. Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях.

По сведениям источника, в данный момент продолжаются переговоры между клубами. Руководства команд могут согласовать трансфер нидерландского защитника за сумму около € 9 млн. Сам игрок также желает перейти в стан «быков». Напомним, ранее к «Торино» на правах аренды присоединился российский полузащитник Алексей Миранчук, перешедший из «Аталанты».

В прошлом сезоне Перр Схюрс провёл 22 матча в нидерландской Высшей лиге. На его счету одна голевая передача. Порта Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в размере € 7 млн.

Алексей Миранчук приехал на медосмотр перед переходом в «Торино»

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