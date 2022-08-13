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Килиан Мбаппе: «Золотой мяч» — это билет в большой мир

Килиан Мбаппе: «Золотой мяч» — это билет в большой мир
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе поделился мнением о «Золотом мяче», а также признался, что любил наблюдать за противостоянием форварда «ПСЖ» Лионеля Месси и нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Золотой мяч» — это билет в большой мир. Что касается представителей моего поколения, для нас «Золотой мяч» — это, прежде всего, борьба Месси и Роналду. Если покопаться в памяти, можно вспомнить Роналдиньо, но эти двое затмили всех своим противостоянием. Каждый год все задавались вопросом, кто получит приз на этот раз. Это было невероятно. Было интересно наблюдать за ними», — приводит слова Мбаппе L'Equipe.

Действующим обладателем награды является нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, который не попал в число номинантов награды в этом году.

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