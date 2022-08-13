Александр Соболев: за «Спартак» я ещё ни разу не обыгрывал «Сочи». Пора это исправить
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о предстоящем матче пятого тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи».
«Это будет пока самый тяжелый матч на старте чемпионата. За «Спартак» я ещё ни разу не обыгрывал «Сочи». Пора это исправить!» — приводит слова Соболева пресс-служба «Спартака».
Матч пятого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Спартак» — «Сочи» состоится завтра, 14 августа, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало встречи — в 20:00 мск.
После четырёх туров московский «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в активе 10 очков. На первой строчке — ЦСКА (10). Действующим чемпионом России является санкт-петербургский «Зенит».
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