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Трой Дини вступился за Джесси Лингарда, критикуемого фанатами «Вест Хэма»

Трой Дини вступился за Джесси Лингарда, критикуемого фанатами «Вест Хэма»
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Нападающий английского «Бирмингема» Трой Дини вступился за Джесси Лингарда, критикуемого фанатами лондонского «Вест Хэма» за переход в «Ноттингем Форест». Если верить источникам, полузащитник будет получать в новой команде около € 230 тыс в неделю.

«Если бы я был Джесси, я бы разговаривал ногами на поле, что в конечном итоге причинит им больше вреда, чем любая прямая реакция. То, что он получает такую зарплату, не означает, что фанаты могут высмеивать его и не ожидать чего-то взамен. Мы живем в странном мире, где все хотят, чтобы вы делали то, что, по их мнению, вы должны делать в данный момент времени. Но все, кто сейчас жалуется, пусть поставят себя на место Джесси в этой ситуации — они поступили бы точно так же», – написал Трой Дини в своей колонке в The Sun.

Напомним, ранее Лингард выступал за «Вест Хэм» на правах аренды. После истечения контракта игрока с «Манчестер Юнайтед» лондонский клуб пытался подписать защитника на правах свободного агента, но отказался платить полузащитнику желаемую им зарплату в размере € 215 тыс в неделю. В итоге Джесси Лингард перешёл в «Ноттингем Форест», который смог удовлетворить все требования бывшего игрока «красных дьяволов».

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