Мбаппе: если бы был на месте Бензема и не получил «Золотой мяч», навсегда забыл бы о призе
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе сообщил, что считает форварда «Реала» Карима Бензема фаворитом в борьбе за «Золотой мяч» по итогам 2022 года.
«Кариму 34 года, он только что провёл главный сезон в жизни, он выиграл Лигу чемпионов, став творцом этого успеха. Если бы я был на месте Карима и не получил награду, я бы навсегда забыл о «Золотом мяче», — приводит слова Мбаппе L'Equipe.
Напомним, действующим обладателем награды является нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, который не попал в число номинантов на награду в этом году.
Бензема перешёл в «Реал» из «Лиона» летом 2009 года. Сейчас он является капитаном команды. Контракт француза с мадридцами подписан до конца июня 2023 года.
Футболисты, бравшие ЧМ, ЛЧ и «Золотой мяч»:
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