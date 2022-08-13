Мбаппе: если бы был на месте Бензема и не получил «Золотой мяч», навсегда забыл бы о призе

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе сообщил, что считает форварда «Реала» Карима Бензема фаворитом в борьбе за «Золотой мяч» по итогам 2022 года.



«Кариму 34 года, он только что провёл главный сезон в жизни, он выиграл Лигу чемпионов, став творцом этого успеха. Если бы я был на месте Карима и не получил награду, я бы навсегда забыл о «Золотом мяче», — приводит слова Мбаппе L'Equipe.



Напомним, действующим обладателем награды является нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, который не попал в число номинантов на награду в этом году.

Бензема перешёл в «Реал» из «Лиона» летом 2009 года. Сейчас он является капитаном команды. Контракт француза с мадридцами подписан до конца июня 2023 года.

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