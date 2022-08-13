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«Локомотив» — «Крылья Советов»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 15:00

«Локомотив» — «Крылья Советов»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 15:00
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Сегодня, 13 августа, в матче пятого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Локомотив» сыграет с «Крыльями Советов». Встреча пройдёт на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Крылья Советов».

Игру обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком (Калуга). Помогать ему будут ассистенты Михаил Иванов и Кирилл Большаков. В роли резервного рефери выступит Антон Анопа.

«Крылья Советов» в четырёх матчах набрали четыре очка и занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (2) — на 14-м месте. Лидером соревнований является ЦСКА, набравший 10 очков.

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