«Локомотив» — «Крылья Советов»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 15:00
Поделиться
Сегодня, 13 августа, в матче пятого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Локомотив» сыграет с «Крыльями Советов». Встреча пройдёт на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Крылья Советов».
Игру обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком (Калуга). Помогать ему будут ассистенты Михаил Иванов и Кирилл Большаков. В роли резервного рефери выступит Антон Анопа.
«Крылья Советов» в четырёх матчах набрали четыре очка и занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (2) — на 14-м месте. Лидером соревнований является ЦСКА, набравший 10 очков.
Комментарии
- 13 августа 2022
-
12:36
-
12:15
-
12:00
-
11:54
-
11:36
-
11:34
-
11:24
-
11:02
-
11:00
-
10:50
-
10:34
-
10:12
-
09:50
-
09:30
-
09:20
-
09:18
-
09:10
-
09:00
-
09:00
-
08:50
-
08:42
-
08:27
-
08:13
-
08:06
-
07:48
-
07:23
-
07:14
-
06:53
-
06:14
-
06:10
-
05:57
-
05:28
-
05:27
-
05:19
-
05:04
Партнерский контент