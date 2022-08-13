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«Зенит» — ЦСКА: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00

«Зенит» — ЦСКА: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00
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Сегодня, 13 августа, в матче пятого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Зенит» сыграет с московским ЦСКА. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — ЦСКА.

Игру обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Помогать ему будут ассистенты Роман Усачев и Андрей Образко. В роли резервного рефери выступит Иван Абросимов.

Московский ЦСКА в четырёх матчах набрал 10 очков и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Зенит» (8) — на четвёртом месте. В тройку лидеров входят «Спартак» (10) и «Сочи» (9).

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