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«Арсенал» — «Лестер Сити»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00

«Арсенал» — «Лестер Сити»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00
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Сегодня, 13 августа, в матче второго тура английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 «Арсенал» сыграет с «Лестер Сити». Встреча пройдёт на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Лестер Сити».

Игру обслужит бригада арбитров во главе с Дарреном Ингландом. Лондонский «Арсенал» в матче первого тура чемпионата Англии сезона-2022/2023 обыграл «Кристал Пэлас» со счётом 2:0, а «Лестер Сити» сыграл вничью с «Брентфордом» (2:2). В следующем туре АПЛ «Арсенал» сыграет с «Борнмутом», а «Лестер Сити» проведёт встречу с «Саутгемптоном».

Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».

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