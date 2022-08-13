«Барселона» продлила контракт с Нико Гонсалесом и отдала его в аренду «Валенсии». Контракт игрока с клубом теперь будет действовать до лета 2026 года, сообщает каталонский клуб на своей официальной странице.



Также в пресс-релизе сказано, что игрок будет отдан в «Валенсию» до конца сезона 2022/2023. Ранее появлялась информация, что «летучие мыши» не будут переводить никаких выплат каталонскому клубу, взяв на себя лишь зарплатные обязательства перед футболистом. Игрок уже успел пройти медицинское обследование в Валенсии и подписать контракт с командой.



Дебют Нико за «Валенсию» может состояться уже в матче 1-го тура чемпионата Испании с «Жироной». Матч состоится в воскресенье, 17 августа, и начнётся в 20:30 мск.

Фанаты «Баварии» кричат «Hala Madrid» Левандовскому