Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Лечче» — «Интер». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» продлила контракт с Нико Гонсалесом и отдала его в аренду «Валенсии»

«Барселона» продлила контракт с Нико Гонсалесом и отдала его в аренду «Валенсии»
Комментарии

«Барселона» продлила контракт с Нико Гонсалесом и отдала его в аренду «Валенсии». Контракт игрока с клубом теперь будет действовать до лета 2026 года, сообщает каталонский клуб на своей официальной странице.

Также в пресс-релизе сказано, что игрок будет отдан в «Валенсию» до конца сезона 2022/2023. Ранее появлялась информация, что «летучие мыши» не будут переводить никаких выплат каталонскому клубу, взяв на себя лишь зарплатные обязательства перед футболистом. Игрок уже успел пройти медицинское обследование в Валенсии и подписать контракт с командой.

Дебют Нико за «Валенсию» может состояться уже в матче 1-го тура чемпионата Испании с «Жироной». Матч состоится в воскресенье, 17 августа, и начнётся в 20:30 мск.

Фанаты «Баварии» кричат «Hala Madrid» Левандовскому

Новость по теме
Нико Гонсалес прошёл медосмотр в «Валенсии»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022