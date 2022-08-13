Новичок «Зенита» Густаво Мантуан – о Путине: он довольно популярен в Бразилии

Новичок петербургского «Зенита» Густаво Мантуан поделился своими знаниями о России перед прибытием в страну, а также высказался о популярности Владимира Путина в Бразилии.
«Многие знакомые делились впечатлениями о стране после чемпионата мира. Они рассказывали, что Россия — огромная красивая страна, в которой живут очень приятные люди. Так что представления были самые общие. Пусть и позитивные. Конечно, я знаю, кто такой Владимир Путин. Он довольно популярен в Бразилии», – сказал Мантуан в интервью изданию Sport24.
21-летний Мантуан — воспитанник «Коринтианса». В «Зените» он оказался в результате тройной аренды, в рамках которой Густаво и вратарь Иван отправились в Россию, а форвард петербуржцев Юри Алберто — в Бразилию. Мантуан в 43 матчах за команду отметился шестью голами и отдал результативную передачу. Согласно порталу Transfermarkt, у «Зенита» будет опция выкупа обоих футболистов по окончании арендного соглашения в 2023 году.
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