Флик: отношение к гомосексуалам в Катаре неприемлемо. Футбол должен быть доступен для всех

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик поделился мнением о предстоящем чемпионате мира 2022 года в Катаре.



«У меня много знакомых, которые хотели бы полететь в Катар, но отказались от этой идеи о разным причинам. Потому что цены для них неподъёмны, потому что ситуация с отношением к гомосексуалам неприемлема, потому что там нарушаются права человека, потому что там меньшинства маргинализованы.



Футбол должен быть доступен для всех. Вот почему я говорю, что это не чемпионат мира для обычного болельщика. Если мундиаль не является турниром для болельщиков — это позор», — приводит слова Флика RND.

Действующим чемпионом мира является национальная команда Франции, которая завоевала титул на мундиале, проходившем в России в 2018 году.