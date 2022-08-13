Флик: отношение к гомосексуалам в Катаре неприемлемо. Футбол должен быть доступен для всех
Поделиться
Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик поделился мнением о предстоящем чемпионате мира 2022 года в Катаре.
«У меня много знакомых, которые хотели бы полететь в Катар, но отказались от этой идеи о разным причинам. Потому что цены для них неподъёмны, потому что ситуация с отношением к гомосексуалам неприемлема, потому что там нарушаются права человека, потому что там меньшинства маргинализованы.
Футбол должен быть доступен для всех. Вот почему я говорю, что это не чемпионат мира для обычного болельщика. Если мундиаль не является турниром для болельщиков — это позор», — приводит слова Флика RND.
Действующим чемпионом мира является национальная команда Франции, которая завоевала титул на мундиале, проходившем в России в 2018 году.
Комментарии
- 13 августа 2022
-
14:15
-
14:10
-
14:06
-
14:00
-
14:00
-
13:53
-
13:46
-
13:45
-
13:29
-
13:27
-
13:23
-
13:09
-
13:07
-
12:56
-
12:47
-
12:36
-
12:15
-
12:00
-
11:54
-
11:36
-
11:34
-
11:24
-
11:02
-
11:00
-
10:50
-
10:34
-
10:12
-
09:50
-
09:30
-
09:20
-
09:18
-
09:10
-
09:00
-
09:00
-
08:50
Партнерский контент