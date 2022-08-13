Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Лечче» — «Интер». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Флик: отношение к гомосексуалам в Катаре неприемлемо. Футбол должен быть доступен для всех

Флик: отношение к гомосексуалам в Катаре неприемлемо. Футбол должен быть доступен для всех
Комментарии

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик поделился мнением о предстоящем чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«У меня много знакомых, которые хотели бы полететь в Катар, но отказались от этой идеи о разным причинам. Потому что цены для них неподъёмны, потому что ситуация с отношением к гомосексуалам неприемлема, потому что там нарушаются права человека, потому что там меньшинства маргинализованы.

Футбол должен быть доступен для всех. Вот почему я говорю, что это не чемпионат мира для обычного болельщика. Если мундиаль не является турниром для болельщиков — это позор», — приводит слова Флика RND.

Действующим чемпионом мира является национальная команда Франции, которая завоевала титул на мундиале, проходившем в России в 2018 году.

Расписание ЧМ-2022 утвердили 132 дня назад, а теперь меняют. В чём проблема? Расписание ЧМ-2022 утвердили 132 дня назад, а теперь меняют. В чём проблема?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022