Де Лигт: в «Баварии» я хочу вернуть ту игру, которую демонстрировал за «Аякс»

Защитник Маттейс де Лигт поделился мнением о разнице между игрой за «Баварию» и «Ювентус», заключающейся в разных игровых стилях чемпионатов Германии и Италии.



«В «Баварии» это очень физически интенсивная игра из-за давления и постоянного прессинга. А в Италии это больше похоже на игру в шахматы, гораздо более тактическая. Я очень рад, что смог играть таким образом, потому что многому научился благодаря этому.



Причина, по которой я перешел в «Ювентус», заключалась в том, чтобы стать лучшим защитником. В «Ювентусе» мне часто приходилось оставаться на своей позиции. В «Баварии» я хочу вернуть свою игру, которую демонстрировал за «Аякс»», – сказал де Лигт в интервью изданию De Telegraaf.



Напомним, 23-летний нидерландец Маттейс де Лигт в прошлом сезоне выступал в составе «Ювентуса». По итогам сезона команда заняла 4-е место в итальянской Серии А, уступив первые три строчки «Милану», «Интеру» и «Наполи». Этим летом защитник перешёл в стан «Баварии» за € 67 млн.