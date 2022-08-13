Де Лигт: в «Баварии» я хочу вернуть ту игру, которую демонстрировал за «Аякс»

Защитник Маттейс де Лигт поделился мнением о разнице между игрой за «Баварию» и «Ювентус», заключающейся в разных игровых стилях чемпионатов Германии и Италии.
«В «Баварии» это очень физически интенсивная игра из-за давления и постоянного прессинга. А в Италии это больше похоже на игру в шахматы, гораздо более тактическая. Я очень рад, что смог играть таким образом, потому что многому научился благодаря этому.
Причина, по которой я перешел в «Ювентус», заключалась в том, чтобы стать лучшим защитником. В «Ювентусе» мне часто приходилось оставаться на своей позиции. В «Баварии» я хочу вернуть свою игру, которую демонстрировал за «Аякс»», – сказал де Лигт в интервью изданию De Telegraaf.
Напомним, 23-летний нидерландец Маттейс де Лигт в прошлом сезоне выступал в составе «Ювентуса». По итогам сезона команда заняла 4-е место в итальянской Серии А, уступив первые три строчки «Милану», «Интеру» и «Наполи». Этим летом защитник перешёл в стан «Баварии» за € 67 млн.
- 13 августа 2022
-
14:15
-
14:10
-
14:06
-
14:00
-
14:00
-
13:53
-
13:46
-
13:45
-
13:29
-
13:27
-
13:23
-
13:09
-
13:07
-
12:56
-
12:47
-
12:36
-
12:15
-
12:00
-
11:54
-
11:36
-
11:34
-
11:24
-
11:02
-
11:00
-
10:50
-
10:34
-
10:12
-
09:50
-
09:30
-
09:20
-
09:18
-
09:10
-
09:00
-
09:00
-
08:50