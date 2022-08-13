Мбаппе рассказал о переживаниях Месси перед вручением седьмого «Золотого мяча»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал, как нервничал форвард парижан Лионель Месси перед получением седьмого «Золотого мяча».



«В день церемонии вручения награды Месси нервничал, потому что через несколько часов собирался взять свой седьмой «Золотой мяч». Может, он думал о своей речи или о том, как собирается поднять награду. Я сказал ему: «Невозможно так нервничать, побывав на этой сцене уже шесть раз. На твоём месте я бы вышел с сигаретой в зубах». Но это показывает, что он сохранил в себе этого внутреннего ребёнка. Он по-прежнему волнуется, переживает и хочет быть лучшим. Он не устал», — приводит слова Мбаппе L'Equipe.

Напомним, в этом году Месси не попал в список номинантов на «Золотой мяч».

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