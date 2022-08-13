Экс-глава «Локо» Наумов: если не с «Крыльями», то когда ещё команде реабилитироваться?

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о предстоящей игре команды против самарских «Крыльев Советов», который состоится сегодня, 13 августа, в 15:00 мск.

«Если не в матче против «Крыльев Советов», то когда ещё «Локомотив» может реабилитироваться. У железнодорожников есть реальный шанс поправить своё положение в турнирной таблице и выиграть матч.



«Крылья Советов» веселая, нахальная команда. С ней очень хорошо работает Осинькин, по стилю работы он мне очень нравится, создаёт комбинационную игру. Да, самарцы лишились пары лидеров, но они остаются той командой, которая показывает зрелищный футбол. Конечно, в Черкизово они постараются показать свои лучшие качества. Игра будет довольно интересной, открытой и результативной», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.