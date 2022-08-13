Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Лечче» — «Интер». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча «Локомотив» — «Крылья Советов»

Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча «Локомотив» — «Крылья Советов»
Комментарии

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от предстоящего матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между московским «Локомотив» и самарскими «Крыльями Советов», который состоится сегодня, 13 августа, в 15:00 мск.

«Локомотиву» нужно реабилитироваться после 0:8 в двух последних турах. «Крылья» неплохо играют в атаку — у них хорошая молодёжь. Правда, начали не очень. Посмотрим, как они покажут себя против «Локомотива». Жду хорошей игры», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В данный момент «Локомотив» занимает 14-ю строчку турнирной таблицы, набрав всего 2 очка. В двух прошлых турах чемпионата команда уступила «Зениту» (5:0) и «Краснодару» (3:0).

Новость по теме
«Локомотив» — «Крылья Советов»: составы команд на матч пятого тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022