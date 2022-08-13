Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча «Локомотив» — «Крылья Советов»
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Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от предстоящего матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между московским «Локомотив» и самарскими «Крыльями Советов», который состоится сегодня, 13 августа, в 15:00 мск.
«Локомотиву» нужно реабилитироваться после 0:8 в двух последних турах. «Крылья» неплохо играют в атаку — у них хорошая молодёжь. Правда, начали не очень. Посмотрим, как они покажут себя против «Локомотива». Жду хорошей игры», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
В данный момент «Локомотив» занимает 14-ю строчку турнирной таблицы, набрав всего 2 очка. В двух прошлых турах чемпионата команда уступила «Зениту» (5:0) и «Краснодару» (3:0).
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