«Манчестер Сити» — «Борнмут»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00

Сегодня, 13 августа, в матче второго тура английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 «Манчестер Сити» сыграет с «Борнмутом». Встреча пройдёт на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Борнмут».



Игру обслужит бригада арбитров во главе с Дэвидом Кутом. «Манчестер Сити» в матче первого тура чемпионата Англии сезона-2022/2023 победил «Вест Хэм Юнайтед» со счётом 2:0, а «Борнмут» оказался сильнее «Астон Виллы» (2:0). В следующем туре АПЛ «Манчестер Сити» сыграет с «Ньюкасл Юнайтед», а «Борнмут» проведёт встречу с лондонским «Арсеналом».



Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».