«Манчестер Сити» — «Борнмут»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00
Поделиться
Сегодня, 13 августа, в матче второго тура английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 «Манчестер Сити» сыграет с «Борнмутом». Встреча пройдёт на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Борнмут».
Игру обслужит бригада арбитров во главе с Дэвидом Кутом. «Манчестер Сити» в матче первого тура чемпионата Англии сезона-2022/2023 победил «Вест Хэм Юнайтед» со счётом 2:0, а «Борнмут» оказался сильнее «Астон Виллы» (2:0). В следующем туре АПЛ «Манчестер Сити» сыграет с «Ньюкасл Юнайтед», а «Борнмут» проведёт встречу с лондонским «Арсеналом».
Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».
Комментарии
- 13 августа 2022
-
15:44
-
15:43
-
15:42
-
15:29
-
15:27
-
15:24
-
15:16
-
15:11
-
14:54
-
14:53
-
14:35
-
14:31
-
14:18
-
14:15
-
14:10
-
14:06
-
14:00
-
14:00
-
13:53
-
13:46
-
13:45
-
13:29
-
13:27
-
13:23
-
13:09
-
13:07
-
12:56
-
12:47
-
12:36
-
12:15
-
12:00
-
11:54
-
11:36
-
11:34
-
11:24
Партнерский контент