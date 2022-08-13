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«Манчестер Сити» — «Борнмут»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00

«Манчестер Сити» — «Борнмут»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00
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Сегодня, 13 августа, в матче второго тура английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 «Манчестер Сити» сыграет с «Борнмутом». Встреча пройдёт на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Борнмут».

Игру обслужит бригада арбитров во главе с Дэвидом Кутом. «Манчестер Сити» в матче первого тура чемпионата Англии сезона-2022/2023 победил «Вест Хэм Юнайтед» со счётом 2:0, а «Борнмут» оказался сильнее «Астон Виллы» (2:0). В следующем туре АПЛ «Манчестер Сити» сыграет с «Ньюкасл Юнайтед», а «Борнмут» проведёт встречу с лондонским «Арсеналом».

Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».

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