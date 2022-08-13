Каннаваро – о «Роме»: их состав находится на том же уровне, что и у «Интера» или «Милана»

Бывший защитник сборной Италии и «Ювентуса» Фабио Каннаваро рассказал об отношении к главному тренеру «Ромы» Жозе Моуринью, а также сравнил текущий состав «волков» с лидерами итальянской Серии А.



«Моуринью — умный человек и отличный тренер. Он выиграл Лигу концеренций в свой первый сезон, что всегда является хорошим началом. Он добавил физической силы и опыта команде, которая уже была качественной. Их стартовый состав находится на том же уровне, что и у «Интера» или «Милана», но нам нужно увидеть влияние так называемого резерва», – сказал Каннаваро в интервью изданию Corriere dello Sport.



Напомним, прошлый сезон Серии А «Рома» завершила на 6-м месте турнирной таблицы, набрав 63 очка. Также «Рома» выиграла первый проводимый в истории турнир Лиги конференций, обыграв в финале нидерландский «Фейеноорд» со счётом 1:0.

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