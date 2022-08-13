Вице-спикер Госдумы Неверов – о влиянии Fan ID: в топовых матчах снижения посещаемости нет

Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов рассказал о текущей ситуации с Fan ID и его влиянии на посещаемость матчей Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«Сейчас идут дискуссии о том, чтобы еще раз обсудить законопроект с сообществом болельщиков. Сегодня мы видим, что получено порядка 80 тысяч карт. Можно обсудить упрощение процедуры для детей и для людей определённой возрастной категории. Но я сторонник цивилизованного развития и в большей степени думаю о том, чтобы увеличить безопасность. В сегодняшних условиях массовых скоплений людей и провокаций нужно идти по пути получения карты болельщика.
Что касается посещаемости, мы видим, что во время топовых матчей снижения посещаемости нет. Трибуны заполнены. Истинные болельщики идут, оформляют карту и не думают об этом. Есть определённая информация, притянутая за уши — зачем это надо, чтобы быть под контролем. Да, мы в первую очередь должны обеспечить безопасность на трибунах, и если вы реально болельщик и переживаете за клуб, то должны получить карту», — сказал Неверов в интервью РИА Новости Спорт.
Обзор 4-го тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #13:
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