Сергей Пиняев рассказал о ходе восстановления после пневмоторакса

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев рассказал о ходе выздоровления, а также объяснил, почему решил присутствовать на трибунах во время матча пятого тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».



«Кому в голову пришла идея с трибуной? Никому в голову не приходила. Это нормальное явление. Если я не могу помочь на поле, буду помогать с трибун. Это совместное решение. Если есть способ помочь команде, надо воспользоваться.



Что касается выздоровления, всё хорошо, всё идёт по плану. Надеюсь, что в начале сентября смогу вернуться на поле и помочь команде.



«Локомотив» может быть обозлён? Я не считаю, что какая-то команда может быть больше обозлена. Понятно, что от нас ушли сильные футболисты, но картина игры остаётся», — сказал Пиняев в эфире телеканала «Матч».

17-летний Пиняев в настоящее время восстанавливается после пневмоторакса.