«Локомотив» обыграл «Краснодар» в матче 17-го тура чемпионата России среди женщин

Сегодня состоялся матч 17-го тура российской женской Суперлиги между московским «Локомотивом» и «Краснодаром». Матч проходил на стадионе «Сапсан Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 12:30 мск.
Первым забил «Локомотив» – на 8-й минуте встречи отличилась футболистка Нелли Коровкина. Под занавес первого тайма на 40-й минуте Коровкина оформила дубль в этом матче. На 47-й минуте Яна Шеина довела счёт до разгромного. Несмотря на усилия футболисток «Краснодара», забить соперницам они не смогли. Встреча закончилась со счётом 3:0 в пользу «Локомотива».
Таким образом, московская команда набирает 37 очков по итогам 16 туров и поднимается на вторую строчку турнирной таблицы. Возглавляют чемпионат футболистки «Зенита» – у них набрано 39 очков при игре в запасе. «Краснодар», у которого набрано 17 очков, остаётся на 6-месте.
- 13 августа 2022
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