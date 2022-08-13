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Рифат Жемалетдинов: со здоровьем всё хорошо. Я уже тренируюсь

Рифат Жемалетдинов: со здоровьем всё хорошо. Я уже тренируюсь
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Полузащитник московского «Локомотива» Рифат Жемалетдинов рассказал о своём состоянии.

«Со здоровьем всё хорошо. Я уже тренируюсь», — передаёт слова Жемалетдинова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, в конце июня Жемалетдинов получил серьёзную травму — у футболист диагностировали повреждение ахиллова сухожилия. Полузащитник перенёс операцию.

25-летний Жемалетдинов — воспитанник «Локомотива». За московский клуб полузащитник играет всю карьеру, за исключением двухгодичного выступления за казанский «Рубин» (2016–2018). В составе железнодорожников Жемалетдинов в 117 матчах забил 18 голов и отдал 22 результативные передачи. «Локомотив» в четырёх матчах набрал два очка и занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

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