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Вратарь «Локомотива» Худяков отразил пенальти после удара игрока «Крыльев» Глушенкова

Вратарь «Локомотива» Худяков отразил пенальти после удара игрока «Крыльев» Глушенкова
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В матче пятого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Локомотив» принимает «Крылья Советов». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. К 17-й минуте счёт не открыт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Локомотив» — «Крылья Советов».

На 6-й минуте встречи главный арбитр Евгений Кукуляк назначил пенальти в ворота «Локомотива». Через несколько минут форвард «Крыльев Советов» Максим Глушенков отправился исполнять 11-метровый удар, однако голкипер железнодорожников Дании Худяков отразил его.

Самарские «Крылья Советов» набрали в четырёх матчах четыре очка и занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (2) — на 14-м месте.

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