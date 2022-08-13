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«Зенит» обыграл «Чертаново» в матче 17-го тура чемпионата России среди женщин

«Зенит» обыграл «Чертаново» в матче 17-го тура чемпионата России среди женщин
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Сегодня состоялся матч 17-го тура российской женской Суперлиги между петербургским «Зенитом» и московским «Чертаново». Игра проходила на стадионе «Смена», стартовый свисток арбитра прозвучал в 13:00 мск.

«Зенит» забил уже в стартовый отрезок матча – на 9-й минуте отличилась Ксения Цыбутович. На 40-й минуте преимущество петербургской команды укрепила Екатерина Пантюхина. На 66-й минуте «Зенит» довёл счёт до разгромного: гол забила Вероника Куропаткина, установив итоговый результат встречи – 3:0.

«Зенит» после сегодняшней победы набрал 42 очка и укрепил своё преимущество на 1-й строчки, оторвавшись от московских «Локомотива» и ЦСКА на 5 очков. «Чертаново» с 14 очками остаётся на 9-м месте в чемпионате.

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