ЦСКА разгромил «Рубин» в матче 17-го тура чемпионата России среди женщин

Сегодня состоялся матч 17-го тура российской женской Суперлиги между московским ЦСКА и казанским «Рубином». Игра проходила на стадионе «Новые Химки», стартовый свисток арбитра прозвучал в 13:00 мск.



В первом тайме ни одна из команд отличиться не смогла. На первой минуте второго тайма Маргарита Черномырдина открыла счёт. В конце игры футболистки московской команды забили ещё три мяча в ворота «Рубина». На 81-й минуте Черномырдина оформила дубль, на 83-й Екатерина Братко довела счёт до разгромного, а на 88-й Франциска Ордега установила итоговый результат встречи – 4:0.



Благодаря победе ЦСКА набрал 37 очков и догнал московский «Локомотив», который ранее обыграл «Краснодар». Но обе команды в данный момент отстают на пять очков от идущего на первом месте «Зенита» – петербургская команда после сегодняшней победы над «Чертаново» набрала 42 очка. «Рубин» остаётся на пятой строчке чемпионата – в активе клуба 17 набранных очков.