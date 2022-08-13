Арбитр Федотов: «Крылья» должны были перебивать пенальти в ворота «Локо»

Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал назначенные 11-метровые удары в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Крыльями Советов».



«11-метровый в ворота «Локо» назначен верно – игрок «Локомотива» отставил руку в сторону, это нарушение и жёлтая карточка за срыв перспективной атаки. После пробития пенальти была заминка, видимо, обсуждали, нужно ли его перебивать. Если мы вспомним матч «Арсенала» и «Краснодара», когда в поле работал Иванов, а на VAR – Карасёв, то там заставили перебить 11-метровый за то, что вратарь вышел на пару сантиметров. Нужно действовать последовательно, поэтому раз там заставили перебить – то и тут нужно было перебивать, так как Едвай вбежал в штрафную до удара Глушенкова. Так что «Крылья» должны были перебивать пенальти в ворота «Локо».



Что касается пенальти в ворота «Крыльев», то и тут всё правильно – это нарушение правил с показом жёлтой карточки за лишение явной возможности забить гол с попыткой сыграть в мяч», – сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.