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«Уфа» уверенно обыграла «Велес» в выездном матче Первой лиги

«Уфа» уверенно обыграла «Велес» в выездном матче Первой лиги
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В матче пятого тура Первой лиги сезона-2022/2023 «Велес» принимал «Уфу». Встреча прошла на стадионе «Авангард» в Домодедове и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

На 12-й минуте встречи счёт открыл колумбийский нападающий «Уфы» Дилан Ортис. Результативную передачу отдал форвард уфимской команды Роман Минаев. На 77-й минуте полузащитник Владислав Камилов упрочил преимущество гостей.

«Уфа» набрала семь очков и поднялась на 10-е место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2022/2023. «Велес» (3) — на 16-м месте. Лидером соревнований является «КАМАЗ» из Набережных Челнов (10).

В следующем туре Первой лиги «Велес» сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком», а «Уфа» проведёт встречу с астраханским «Волгарём».

Россия - Мелбет Первая лига. 5-й тур
13 августа 2022, суббота. 14:00 МСК
Велес
Москва
Окончен
0 : 2
Уфа
Уфа
0:1 Ортис – 12'   0:2 Камилов – 77'
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