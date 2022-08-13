«Уфа» уверенно обыграла «Велес» в выездном матче Первой лиги
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В матче пятого тура Первой лиги сезона-2022/2023 «Велес» принимал «Уфу». Встреча прошла на стадионе «Авангард» в Домодедове и завершилась победой гостей со счётом 2:0.
На 12-й минуте встречи счёт открыл колумбийский нападающий «Уфы» Дилан Ортис. Результативную передачу отдал форвард уфимской команды Роман Минаев. На 77-й минуте полузащитник Владислав Камилов упрочил преимущество гостей.
«Уфа» набрала семь очков и поднялась на 10-е место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2022/2023. «Велес» (3) — на 16-м месте. Лидером соревнований является «КАМАЗ» из Набережных Челнов (10).
В следующем туре Первой лиги «Велес» сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком», а «Уфа» проведёт встречу с астраханским «Волгарём».
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- 13 августа 2022
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