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«Арсенал» — «Лестер»: стартовые составы команд на матч второго тура АПЛ

«Арсенал» — «Лестер»: стартовые составы команд на матч второго тура АПЛ
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Стали известны стартовые составы на матч 2-го тура английской Премьер-лиги, в котором лондонский «Арсенал» дома примет «Лестер Сити». Встреча пройдёт на арене «Эмирейтс Стэдиум», свисток арбитра о начале встречи прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

«Арсенал»: РамсдейлУайт, Салиба, Габриэл, ЗинченкоПарти, Джака, Эдегор, СакаМартинелли, Жезус.

«Лестер»: Уорд – Фофана, Эванс, Амарти, Кастань, Тилеманс, Ндиди, Дьюсбери-Холл, Джастин, Мэддисон – Варди.

В прошлом туре «Арсенал» обыграл на выезде «Кристал Пэлас» со счётом 2:0. «Лестер» дома сыграл вничью с «Брентфордом» (2:2), выигрывая по ходу встречи с преимуществом в два мяча.

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