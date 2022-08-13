«Астон Вилла» наносит поражение «Эвертону» в матче второго тура АПЛ

Сегодня, 13 августа, на стадионе «Вилла Парк» в матче 2-го тура английской Премьер-лиги местная «Астон Вилла» обыграла ливерпульский «Эвертон». Стартовый свисток прозвучал в 14:30 мск, бригаду арбитров возглавлял Майкл Оливер.



Первыми попытались открыть счёт гости – на 25-й минуте Энтони Гордон забил гол, но судья на VAR решил отменить мяч «ирисок». Затем уже по всем правилам забили хозяева на 31-й минуте встречи – отличился нападающий Дэнни Ингс с передачи Олли Уоткинса. Под конец встречи «Астон Вилла» укрепила своё преимущество – на 86-й минуте Эмилиано Буэндия забил гол, ассистировал снова Уоткинс. Ровно через минуту у «Эвертона» появился шанс на ничью – защитник хозяев Лука Динь срезал мяч в свои ворота. Но отыграться «ириски» так и не смогли, и после финального свистка на табло горел счёт 2:1 в пользу хозяев поля.



После победы «Астон Вилла» набирает свои первые очки чемпионата, в то время как у «Эвертона» остаётся 0 в графе очков. Стоит отметить, что сыгранный матч ознаменовал собой тренерскую дуэль между бывшими партнёрами по сборной Англии: «Астон Виллу» возглавляет Стивен Джеррард, а «Эвертон» – Фрэнк Лэмпард.