Гол Миранчука с пенальти помог «Локомотиву» уйти от поражения в игре с «Крыльями Советов»

В матче пятого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Локомотив» принимал самарские «Крылья Советов». Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась ничьей со счётом 1:1.
На 68-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Крыльев Советов» Максим Глушенков. В компенсированное время матча хавбек «Локомотива» Антон Миранчук реализовал пенальти и сравнял счёт. Таким образом, «Локомотив» продлил серию без побед в нынешнем розыгрыше чемпионата России до пяти матчей.
Самарские «Крылья Советов» набрали пять очков и поднялись на девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Московский «Локомотив» (3) — на 14-м месте. Лидерами соревнований являются московские команды ЦСКА (10) и «Спартак» (10). Действующий чемпион России — санкт-петербургский «Зенит».
- 13 августа 2022
-
17:20
-
17:20
-
17:10
-
17:00
-
17:00
-
16:48
-
16:36
-
16:34
-
16:32
-
16:31
-
16:30
-
16:18
-
15:58
-
15:58
-
15:44
-
15:43
-
15:42
-
15:29
-
15:27
-
15:24
-
15:16
-
15:11
-
14:54
-
14:53
-
14:35
-
14:31
-
14:18
-
14:15
-
14:10
-
14:06
-
14:00
-
14:00
-
13:53
-
13:46
-
13:45