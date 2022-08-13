Фанаты «Зенита» подготовили перформанс к матчу с ЦСКА и исполнили «Реквием по мечте». Фото

Сегодня, 13 августа, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге проходит центральный матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). «Зенит» на своём поле принимает московский ЦСКА. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры. Фанаты домашней команды молчали в начале матча и исполняли на трубе произведение Клинте Мэнселла «Реквием по мечте». Также болельщики «Зенита» подготовили перформанс, выполненный в морской тематике.

Перформанс фанатов «Зенита» на матче с ЦСКА Фото: Андрей Панков

Обслуживает матч бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогают ему Роман Усачёв (Ростов-на-Дону) и Андрей Образко (Ставрополь). Резервный судья — Иван Абросимов (Санкт-Петербург). Арбитром VAR назначен Евгений Турбин (Дмитров), его помощник — Максим Гаврилин (Владимир).